Глава АЗС: через пару недель нас ждет потрясение

«Крупнейшее для отрасли за последнее время потрясение ожидается через пару недель, когда с началом нового года поднимется акцизный налог на горючее. В результате уже 1 января цены на АЗС вырастут примерно на 5 центов за литр», - говорит председатель правления компании по торговле горючим Virši-A Янис Риекстиньш.

«Это тот случай, когда повышение налогов в конкретном секторе прямо повлияет на конечных потребителей. С ростом налога вырастут цены не только на горючее, но и на другие товары, так как подорожает логистика», - добавил он.

В Эстонии акциз был повторно повышен в начале этого года, в результате латвийские АЗС получили приток клиентов из Эстонии. Литовское правительство с будущего года повышать акциз не планируется.

Это означает, что конкурентоспособность Латвии по сравнению с соседними странами уменьшится,

- сказал Риекстиньш.

Говоря о ценах на горючее в уходящем году, он отметил, что они были сравнительно стабильны. За девять месяцев года потребление горючего в розничной торговле выросло на 5%, что означает рост покупательной способности клиентов и хорошие показатели года в целом.

Он отметил, что АЗС стали не только местом для заправки - люди идут туда за кофе, едой, WIFI и оплатой счетов. Для сектора это означает рост конкуренции, который заставит торговцев делать еще больше.