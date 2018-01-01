В Елгаве построят самую большую региональную станцию техосмотра

В пятницу, 15 декабря, заложен первый камень в фундамент новой Елгавской станции технического осмотра на ул. Авиацияс, 40, которая станет самой большой региональной станцией в Латвии, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения.

Станция будет находиться за пределами центра Елгавы, на территории индустриального парка, чтобы сюда можно было легко приехать и на легковых автомобилях, и на грузовом транспорте.

На новой станции вместо прежних двух линий техосмотра будет четыре: три для легковых транспортных средств и одна для грузовиков. Объемы работы станции увеличится, как минимум, наполовину: если сегодня в Елгаве техосмотр проходят 200 транспортных средств в день, то новая станция сможет принять до 300 грузовых и легковых автомобилей. Планируется, что строительство станции завершится осенью 2018 года.

Проект станции разработан архитектурным бюро Arhis, а построит ее SIA Latvijas Energoceltnieks.