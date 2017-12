Latvijas pasta banka меняет название

AS Latvijas pasta banka меняет свое название на AS LPB Bank (LPB), сообщает банк. В 2018 году Latvijas pasta banka (LPB) отмечает свой 10-й день рождения. Сейчас в банке работает более 200 специалистов.

После смены названия банк сохранит свою существующую стратегию бизнеса – в первую очередь предоставлять услуги юридическим лицам, создавая портфель клиентов, ориентированный на предоставление персонализированных услуг; предлагать физическим лицам с высокими доходами персонализированные услуги, равноценные услугам, предоставляемым юридическим лицам.

Приоритетными регионами деятельности AS LPB Bank являются Латвия, страны-участницы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Россия и другие страны СНГ.

Приоритетные направления деятельности – выдача и прием платежных карт в POS-терминалах и в интернете в сотрудничестве с такими известными организациями как Mastercard, Visa, Tieto, First Data, Global Payment, с использованием лицензии на эквайринг Visa и Mastercard для Европы и обеспечение таким образом услуг для интернет-торговли во всей Европе; размещение привлеченных средств в финансовых инструментах, а также кредитование юридических лиц, в особенности – кредитование оборотных средств и кредитование торговых потоков.

Бренд LPB был образован от предыдущего названия банка – AS Latvijas pasta banka.

Новое название будет легче и удобнее использоваться в коммуникации – как в банковской среде, так и для клиентов и партнеров по сотрудничеству.

Смена названия AS Latvijas pasta banka на AS LPB Bank зарегистрирована в Коммерческом регистре ЛР 15 декабря 2017 года. Под новым брендом AS LPB Bank начнет работать, начиная с января 2018 года.

Смена юридического названия не создаст неудобств для клиентов банка. Эти изменения не окажут влияния на юридический адрес и реквизиты банка. Кроме того, у клиентов и партнеров LPB нет необходимости пересматривать условия сотрудничества или заключать новые договоры.