«Ригас силтумс» купит доли капитала «Ригас БиоЭнергия»

Сумма сделки не называется. По данным «Firmas.lv», стоимость 50% долей капитала ООО «Ригас БиоЭнергия» - 3,899 млн евро.

5 ноября «Ригас силтумс» получило от владеющего «Ригас БиоЭнергия» предприятия АО «Биоэнергияс рисинаюми» сообщение о продаже 50% долей капитала «Ригас БиоЭнергия». По коммерческому закону, «Ригас силтумс» имеет право первой руки при покупке этих долей капитала.

Правление «Ригас силтумс» решило, что эта сделка в данный момент будет стратегически обоснованной.

Министерство экономики ранее заявило, что намерение «Ригас силтумс» купить 25% долей капитала «Ригас БиоЭнергия» противоречит интересам предприятия и общества.

По информации «Firmas.lv», основной капитал «Ригас БиоЭнергия» - 7,798 млн евро. До сих пор он в равных долях принадлежал предприятиям «Ригас силтумс» и «Биоэнергияс рисинаюми».