Оплатить долги по налогам без пени согласились уже 8499 лиц

С 1 октября, когда начался прием заявлений на участие в программе Службы государственных доходов (СГД) по погашению пени и штрафов за налоговые долги, подано уже 8499 заявлений, сообщили агентству ЛЕТА в налоговой службе.

До 14 декабря принято 6810 решений о применении налоговой поддержки на общую сумму 77,881 млн евро.

Заявления подали 4186 физических и 4313 юридических лиц. Положительные решения приняты по заявлениям 3522 физических лиц на сумму 8,147 млн евро и по заявлениям 3288 юридических лиц на сумму 69,735 млн евро. В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.

СГД напоминает, что налоговые должники могут подавать заявления на поддержку до 2 января 2018 года. Программа мер поддержки предусматривает, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы. Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой. Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявления.