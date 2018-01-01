Рижская дума возьмет кредит в 46 млн евро на реализацию четырех проектов

На реализацию четырех проектов в период 2018-2020 гг. Рижская дума возьмет кредит в размере 46,26 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в гордуме.

Один из этих проектов - прокладка велодорожки Иманта-Даугавгрива - планируется реализовать в 2018-2019 гг. Необходимый на его реализацию заем в размере 2,17 планируется взять у Госказны или другого кредитора, который предложит более выгодные условия.

На проект 2-й очереди обновления и перестройки комплекса Островного моста планируется взять в Госказне заем в размере 30,26 млн евро.

Кредит в размере 9,82 млн евро планируется взять на реализацию проекта работ по обновлению покрытия улиц на административной территории Риги в 2018-2019 гг.

Еще 4 млн евро планируется одолжить у Госказны или другого кредитора на проект реновации зданий 12 муниципальных учебных заведений.