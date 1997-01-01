Экономика-2017: как решения этого года аукнутся для нас в будущем

Самым знаковым событием в экономической жизни Латвии в уходящем году стало принятие налоговой реформы. Разработанные Минфином предложения по оптимизации налоговой политики много раз изменялись, вызывали споры и подвергались критике. Осенью, наконец, их утвердил латвийский Сейм. Это означает, что уже через несколько дней — с 1 января 2018 года всех нас затронут существенные изменения.

Налоговая реформа

Летом Сейм утвердил многие законопроекты, в результате чего с 1 января 2018 года произойдут значительные изменения в налоговой сфере.

Со следующего года минимальная зарплата будет увеличена с нынешних 380 евро до 430. Помимо этого, увеличится максимальный дифференцированный необлагаемый минимум: со 115 до 200 евро. В 2019 году он составит 230 евро, а в 2020 — 250 евро.

Со вступлением в силу изменений в налоговой системе в выигрыше будут продавцы, офис-администраторы и другие,

кто получает сравнительно низкие зарплаты - они с начала года будут зарабатывать на 20 евро больше.

Получатели больших зарплат, например, главы советов предприятий, будут зарабатывать в среднем на 14 евро меньше.

Применив в августе к средней зарплате представителей трех профессий, указанной в базе данных СГД, налоговые ставки,Tildes Jumis разработал калькулятор зарплат, который показывает, что доходы продавцов магазинов вырастут в среднем на 5% или 20 евро в месяц. Зарплаты руководителей советов предприятий уменьшатся на 0,3%

Самые существенные изменения предусмотрены в подоходном налоге с населения (ПНН).

Более высокая ставка подоходного налога будет применяться только к той части доходов, которая превышает 20 000 евро. С 1 января предусмотрена дифферинцированная ставка для ПНН. Для годовой зарплаты до 20 000 евро в год будет применя\тся процентная ставка в размере 20%, для доходов до 55 000 — 23%, для доходов свыше 55 000 — 31,4%.

Например, если доход человека составляет 22 000 евро в год, то за 20 000 ему нужно будет заплатить налог по более низкой ставке 20%, а за 2000 евро сверх этой суммы - по ставке 23%.

Аналогично ПНН будет взиматься с суммы, превышающей 55 000 евро.

Как сказал премьер Латвии Марис Кучинскис, что проигравших в результате введения дифференцированной ставки ПНН не будет. Ничего не потеряют и люди, которые получают большие зарплаты и чей доход превышает 55 000 евро в год, потому что будет отменен налог солидарности.

Для микропредприятий в рамках налоговой реформы будет изменено установленное для плательщиков ограничение оборота. Ранее максимальный годовой оборот составлял 100 000 euro, но, начиная с 1 января 2018 года, в календарном году допустимый оборот не сможет превышать 40 000 euro.

В переходных правилах закона предусмотрены специальные условия для таких налогоплательщиков, оборот которых в 2018 или 2019 году не превышает 52 000 euro. В 2018 году эти плательщики налога на микропредприятия вправе не применять ставку НМП 20 % к превышению ограничения оборота свыше 40 000 euro, если их оборот в 2017 году или оборот в 2016 году превысил 40 000 euro.

В свою очередь, в 2019 году это право могут использовать такие плательщики налога на микропредприятия, оборот которых в 2017 году или оборот в 2016 году превысил 40 000 euro.

Изменения внесены также в порядок, в котором можно нанимать работников микропредприятия.

Физическое лицо как работник плательщика НМП одновременно может работать только на одном микропредприятии.

Начиная с 1 января 2018 года, СГД больше не будет регистрировать работника микропредприятия как наемного работника на микропредприятии, если он занят на другом микропредприятии.

СГД до 1 февраля 2018 года в Системе электронного декларирования (СЭД) проинформирует плательщиков НМП о работниках, которые на 31 декабря 2017 года работают также у другого плательщика налога на микропредприятия.

Печальное июльское решение: вырастут цены на бензин, пиво и сигареты

В июле бюджетно-финансовая комиссия Сейма договорилась о более высоком повышении акцизного налога на бензин.

С 1 января 2018 года ставка акцизного на бензин вырастет на 4 цента за литр, на дизельное топливо - на 3,1 цента за литр, на сжиженный газ для автомобилей - за 3,8 центов за литр.

Нужно помнить, что цена топлива вместе с акцизом облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 21%, в результате чего с начала 2018 года литр бензина подорожает на 4,8 цента, литр дизельного топлива - на 3,8 цента, а литр автогаза - на 4,6 цента.

Кроме того,

было поддержано предложение поднять акцизный налог на пиво и сигареты больше, чем это было запланировано изначально.

С 1 марта будущего года до 28 февраля 2019 года акцизный налог на пиво составит 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта, но не меньше 12,5 евро за 100 литров пива. В свою очередь в 2019 году он будет повышен до 7,4 евро, а в 2020 - до 8,1 евро.

В свою очередь для остальных алкогольных напитков, которые отдельно не оговорены в законе, акцизный налог предусмотрено установить в размере 1670 евро за 100 литров абсолютного спирта, в 2019 году - 1840 евро, а в 2020 году - 2025 евро.

Поддержали депутаты и более стремительное увеличение акцизного налога на сигареты. Изменения предусматривают с 1 июля 2018 года увеличение ставки акциза на сигареты до 74,6 евро за 1000 сигарет вместо планируемых 70,7 евро.

Наводнение в Латгалии и компенсации крестьянам

После сильнейших августовских ливней в восточных регионах страны из берегов вышли множество рек, в результате чего были разрушены дороги и затоплены поля. Вследствие этого, крестьяне не смогли вовремя собрать урожай и потерпели значительные убытки.

Правительство решило, что решило, что для выплаты компенсации нужно почти 15 млн евро, покрыв тем самым 72% он затрат на один гектар.

В ноябре Латвийское телевидение выяснило, что, возможно, часть крестьян поступила нечестно, получив компенсации. Случаи возможного мошенничества невозможно было установить, так как при выплате компенсаций не предусматривается последующий контроль.

Как сообщала передача «De facto», часть крестьян была недовольна именно отсутствием контроля, а связи с чем сложилась странная ситуация. Большинство из них не запрашивали компенсации или позже свои спросы отозвали, так как поля не ушли полностью под воду. Вместе с тем были такие крестьяне, которые компенсацию запросили, получили ее, но урожай собрали полностью.

Принятие государственного бюджета

В ноябре Сейм утвердил бюджет на следующий год: доходы планируются в объеме 8,75 млрд евро, расходы — 8,95 млрд.

Наибольшее увеличение средств предусмотрено на здравоохранение - в 2018 году на данную сферу будет потрачено на 200 млн больше, чем в 2017 году, поэтому медицинское обслуживание станет для населения более доступным.

Увеличится и финансирование обороны - в 2018 году на укрепление восточной границы, борьбу с кибер преступлениями и т.д. будет потрачено на 126 млн евро больше, чем в нынешнем году, что позволить достигнуть требуемых НАТО 2% от внутреннего валового продукта. В 2018 году доходы основного госбюджета прогнозируются в размере 6,16 млрд евро, расходы - 6,49 млрд евро.

Во время распределения госбюджета Сейм также принял поправки к закону о государственных социальных пособиях - с 2018 года размер семейного пособия будет зависеть от числа детей в семье.

Базовая ставка государственного семейного пособия изменена не будет, однако будут установлены доплаты, размер которых будет зависеть от числа детей в семье. Семьи, в которых растут двое детей, получат доплаты в размере 10 евро в месяц, трое детей — 66 евро. За четырех детей латвийские семьи получат ежемесячную доплату в размере 116 евро, за пятерых — 166 евро, за шестерых — 216 евро, за семерых — 266 евро, а за восьмерых и более детей — 316 евро.

Также в списке главных приоритетов - мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации, решение социальных вопросов, улучшение инфраструктуры, увеличение зарплат педагогов, преподающих в высших учебных заведениях, поддержка культурных проектов, СМИ и мероприятий, связанных с интеграцией, уменьшение ставки НДС на характерные для латвийскии овощи и фрукты.

Налог в 5% будет применяться только к свежим, термически не обработанным продуктам.

Сниженная ставка НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи будет применяться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. По прогнозам Министерства земледелия, данное нововведение будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства.

Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы - 2,65 млрд евро. Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета - 57,58 млн евро.

Бюджет поддержали 59 депутатов коалиции, а 37 представителей оппозиции голосовали против.

Скандал вокруг популярного портала объявлений: «ss.lv» становится «ss.com»

В начале августа Служба государственных доходов (СГД) решила приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений «ss.lv» из-за его отказа предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах. Проанализировав связанные с э-коммерцией риски, СГД констатировала, что с использованием этого портала ведется не только легальная предпринимательская деятельность,

но и незарегистрированная хозяйственная деятельность, в частности, торговля автомобилями.

Позже стало известно, что «ss.lv» сменил доменное имя на «ss.com». Запреты для пяти предприятий, в которых одним из совладельцев является совладелец портала объявлений «ss.lv» Юрис Линис, 21 августа были отменены.

Латвийцы негодуют: стоимость масла достигла рекордной отметки за последние 18 лет

Постепенным увеличением стоимости продуктов питания жителя Латвии уже не удивишь, однако цены на «молочку» продолжают бить все рекорды. Явным лидером среди них остается сливочное масло, - за последние несколько месяцев цена на него достигла максимального за последние годы уровня.

По подсчетам Dienas Bizness,

стоимость масла некоторых производителей превысила 13 евро за кг.

Руководитель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс в эфире радио Балтком заявил, что не знает, почему цена на сливочное масло выросла настолько, но предполагает, что в мире постепенно меняются привычки потребления этого продукта в сторону его увеличения.

Кончина председателя правления "АО «Olainfarm» Валерия Малыгина

9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет скончался многолетний глава «Olainfarm» Валерия Малыгин

Малыгин стал председателем правления «Olainfarm» после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии - его оборот достигает свыше 100 млн евро в год, а продукция экспортируется в более чем 50 стран. В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой «Dienas Bizness», Малыгин занял в этом году 7-е место - его состояние оценивалось в 70 млн евро.

Оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 110,693 млн евро, прибыль - 11,586 млн евро