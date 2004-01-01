ЕС собирается запретить лов угря в Балтийском море

Европейский союз собирается запретить промысел угря в Балтийском море. Основная причина — сокращение этого вида рыб на 99% по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия. Ранее угорь был выбран животным 2017 года в Латвии, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Вопрос защиты угря актуализировали в Европейском союзе при обсуждении программы рыбного хозяйства на следующий год. Заместитель директора департамента рыбного хозяйства Министерства земледелия Ричард Деркачс рассказал, что было решено ввести ограничение на вылов этого вида.

«Было принято регулирование, что каждая страна-участница ЕС в период с сентября 2018 года по конец января 2019-го должна на три месяца прекратить вылов угря.

Нам надо сообщить Еврокомиссии какие месяцы мы выберем. Сразу могу сказать, что мы конкретные даты мы еще не установили», — указал Деркачс.

В январе представители Минземледелия будут встречаться с латвийскими рыболовами. Консультируясь с ними и будет установлен период, когда в Латвии будет запрещено ловить угорь в Балтийском море. Деркачс отметил, что уже много лет есть специальное регулирование, которое регламентирует защиту запасов этого вида рыбы. Оно, например, предусматривает план возобновления вида. Новое, дополнительное, регулирование касается угрей, чья длина достигает 12 и более сантиметров. В министерстве отметили, что в связи с новым регулированием убытки местные компании не понесут.

«В 2016 году в Балтийском море Латвия поймала 120 килограммов угря. Годом ранее этот показатель был еще меньше – только 90 килограммов. Это не существенные объемы.

Для нас наибольший интерес представляет килька, салака, треска – здесь объемы совсем другие, несравнимые с угрем», — указал представитель Минземледелия.

Больший вылов угря происходит во внутренних водах. Это водоемы, из которых не происходит миграция рыбы в места ее размножения. В соседней Эстонии вылов угря в море сократился в несколько раз: если в период с 2004 по 2007 год он составлял около 12 тонн, то в 2016 году было выловлено всего 700 кг.

Каждый год Латвийский музей природы выбирает животное года. В уходящем году это был именно угорь. Педагог музея Уна Берзиня рассказала, что этот статус ежегодно получает животное, которое находится под охраной.

«Его численность во всем мире сократилась. Это произошло из-за действий человека. И речь идет не только о вылове рыбы. Насколько я знаю, угорь, который из Латвии отправляется нереститься, до моря не добирается — ему мешают гидроэлектростанции», — рассказала Берзиня.

В честь животного года в Музее природы устраивали тематические мероприятия. Знакомили посетителей с особенностями жизненного цикла угря, его питанием. Здесь также провели конкурс рисунков «Путешествие европейского угря» — выставка продолжается до сих пор.