Ашераденс: все идет к тому, что «Liepаjas metalurgs» продадут по частям

В настоящее время нет значительного прогресса в привлечении потенциального инвестора на АО «KVV Liepаjas metalurgs», заявил после заседания правительства министр экономики Арвил Ашераденс.

В ноябре министр сообщил, что потенциальный инвестор хочет проверить сталеплавильную печь предприятия. Планировалось, что тест закончится в этом году, и будет объявлено решение - инвестор купит предприятие либо не купит его. Однако сегодня представитель администратора неплатежеспособности Гунтара Кориса Дзинтарс Хмиелевскис сообщил, что потенциальный инвестор отказался от тестирования печи.

Ашераденс сообщил, что переговоры с инвестором вступили в заключительную фазу, то есть он должен поступать как инвестор - инвестировать. Тем не менее этого не делается.

«Мы приближаемся к точке, когда администратору придется принять решение прекратить продажу «KVV Liepаjas metalurgs» как единого целого и продавать его по частям», - сказал министр.

Он добавил, что у инвестора есть еще несколько дней, чтобы подключиться к переговорам с кредиторами о том, как они получат свои средства. Пока соглашения об этом нет. «Мы тоже не согласимся отдать этот актив просто так. Ждем реакции инвестора», - сказал Ашераденс.

В конце сентября в Латвии было зарегистрировано АО «K-1 Liepaja Metallurgical Plant», которое, по имеющейся у агентства ЛЕТА неофициальной информации, было учреждено, чтобы перенять имущество «KVV Liepаjas metalurgs». В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. до 7,535 млн евро. Единственным членом совета правления предприятия является гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входят граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов.

Шамис был вторым крупнейшим претендентом и три года назад, когда впервые продавалось имуществом неплатежеспособного «Liepаjas metalurgs».