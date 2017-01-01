Утвержден бюджет Юрмалы с дефицитом 9,55 млн евро

Юрмальская дума утвердила бюджет будущего года с дефицитом в размере 9,55 млн евро, сообщила представитель думы Зане Лейте.

Поступления бюджета вырастут по сравнению с 2017 годом на 6,5% и составят 81,38 млн евро, расходы планируются в размере 90,41 млн евро. Самоуправление планирует покрыть дефицит из остатка бюджетных средств в размере 10,32 млн евро и ссуд в размере 4,09 млн евро.

Бюджет разработан так, чтобы сохранить систему социальной поддержки и уменьшить бремя налога на недвижимость. Со следующего года декларированные в Юрмале владельцы земли получат налоговую скидку 90%.

25,44 млн евро выделено на образование, 1,4 млн евро - на ремонты учебных заведений, 3,93 млн евро - на бесплатные обеды в школах, детских садах и бесплатный общественный транспорт для школьников, студентов и пенсионеров. Все пенсионеры Юрмалы получат 50 евро на покупку лекарств и медицинские услуги.

6,2 млн евро предусмотрено на ремонт улиц и дорог, 7,6 млн евро - на социальное обеспечение, 2 млн евро - на софинансирование культурных мероприятий.