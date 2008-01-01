Решено не менять размер пошлины на риск предпринимательской деятельности

Государственная пошлина на риск предпринимательской деятельности в будущем году останется прежней - 36 центов за работника, постановило сегодня правительство.

В следующем году этой пошлины планируется собрать на 3,047 млн евро, из которых 57% или 1,739 млн евро будут направлены в фонд гарантий требований работников, а 43%5 или 1,308 млн евро - на укрепление Администрации неплатежеспособности.

Согласно проведенным расчетам, если наступит кризис, аналогичный кризису 2008 года, необходимая «подушка безопасности» должна составить 4,583 млн евро, и эта сумма всегда должна находиться в фонде гарантий требований работников.