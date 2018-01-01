Минэкономики проверит все 400 станций системы КОЗ и ужесточит контроль

Министерство экономики в первом полугодии будущего года планирует провести аудит системы компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, сообщил на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству министр экономики Арвил Ашераденс.

Сейчас министерство уже проводит аудит процесса публичных закупок и соответствия принятых ведомством решений по КОЗ, который планируется закончить в течение двух месяцев. Также планируется проанализировать соответствие системы КОЗ интересам общества.

В первом полугодии 2018 года будет проведен аудит всех более чем 400 получателей разрешений на КОЗ, в ходе которого будут выявлены риски и разработаны рекомендации по совершенствованию нормативов. Методы аудита разрабатываются совместно с Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) и Государственным бюро по контролю за строительством.

КРОУ уже провела проверку документов о 50 подключениях, выявив несоответствия требованиям, хотя они и не носят системного характера и не угрожают безопасности системы.

Также, по словам Ашераденса, надзорным учреждениям не хватает инструментов для контроля за системой КОЗ, поэтому Минэкономики разработает поправки к правилам, чтобы эту ситуацию изменить. Они будут предусматривать, что срок для начала производства электроэнергии в рамках обязательной закупки составляет три месяца, а квота КОЗ будет зависеть от фактически установленных мощностей в конце 2018 года.

Поправки также предусматривают расширение мер по контролю за станциями КОЗ - в три раза будет сокращен срок на устранение нарушений, а после повторных предупреждений и при выявлении существенных нарушений Минэкономики будет лишать разрешений на КОЗ. Также на станциях КОЗ без предупреждения будут проводиться контрольные проверки.

Передать поправки на согласование другим ведомствам планируется до 29 декабря.

Сегодня в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ Ашераденс сообщил, что после проверок, проведенных контрольной группой Министерства экономики, у трех электростанций, работающих на возобновляемых ресурсах, аннулированы разрешения на КОЗ. Это SIA «E Strenči», SIA «Elektro Rīdzene» и SIA «Energo Fortis».

Из 400 работающих в Латвии станций 40 идентифицированы как проблемные, а в 20 случаях обнаружены очень серьезные проблемы. Предприниматели должны дать объяснения, после чего последуют дальнейшие шаги.