«Swedbank»: этот год был для жителей Латвии финансово более успешным

Этот год был для жителей Латвии финансово более успешным, свидетельствует «Обзор семейного бюджета», подготовленный Институтом финансов «Swedbank».

В этом году оценка семьями своего финансового положения была самой оптимистичной за последние пять лет. Количество тех, кто доволен своим финансовым положением, немного больше (30%), чем тех, кто им недоволен (28%). Чаще всего этот год называли финансово успешным экономически активные жители в возрасте от 18 до 25 лет, а также занятые в частном секторе.

Основными аспектами, негативно влияющими на бюджет семьи, респонденты назвали цены на продукты питания (72%), ежемесячные расходы на жилье (63%), транспортные расходы (56%). Положительными моментами стали повышение общих доходов (37%), перемены к лучшему на рабочем месте (22%), возможность «свести концы с концами» в конце месяца (21%).

Как заявил руководитель Института финансов «Swedbank» Рейнис Янсонс, улучшилась общая экономическая ситуация, что ощущают регионы с высокой активностью, а в Латгале, где уже много лет держится высокая безработица, люди больше озабочены финансовой стабильностью. Жилье, питание и транспорт - три основные статьи расходов жителей Латвии, поэтому люди закономерно отмечают их влияние на бюджет.

30% опрошенных ожидает, что в следующем году финансовое положение их семей не изменится, 29% ждут ухудшения. Оптимистичнее настроена молодежь, жители Земгале, Курземе, Видземе и рижане.