Самый дорогой бензин и дизтопливо на этой неделе были не в Риге

В Вильнюсе и Таллине на минувшей рабочей неделе наблюдался рост цен на топливо, а в Риге цены не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

Самый дорогой бензин и дизтопливо на этой неделе были в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС «Circle K» стоимость 95-го бензина и дизельного топлива не меняется уже третью неделю, составляя соответственно 1,214 и 1,144 евро за литр.

В Вильнюсе 95-й бензин на АЗС «Circle K» на этой неделе стоил 1,194 евро за литр, что на 0,1% больше предыдущей недели. Цена дизельного топлива выросла на 0,2% до 1,094 евро за литр.

В Таллине 95-й бензин подорожал на 2,1% до 1,245 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 2,1% - до 1,265 евро.

Цена автогаза на этой неделе не менялась ни в одной из столиц стран Балтии - в Риге она составила 0,545 евро, в Таллине - 0,599 евро, а в Вильнюсе - 0,561 евро за литр.