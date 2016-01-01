Банк Латвии в будущем году прогнозирует прирост ВВП 4,1%

Банк Латвии в будущем году прогнозирует прирост внутреннего валового продукта (ВВП) 4,1%, в 2019 году - 3,2%, говорится в опубликованном банком макроэкономическом обзоре.

В обзоре говорится, что и в 2019 году сохранится устойчивый рост ВВП, но не такой стремительный.

«Частное потребление останется сильным в условиях падения безработицы, роста реальных доходов и высокого доверия потребителей. Вливание средств ЕС в народное хозяйство, которое продолжится и усилится в 2018 году, позволяет рассчитывать на рост в строительстве. Оздоровление кредитования будет умеренным. Стремительный рост инвестиций в 2017 году был обеспечен за счет низкой базы 2016 года и одноразовым событиям, например, покупке самолетов», - говорится в обзоре.

Внешний спрос остается сильным, но темп его увеличения в последующие годы будет медленнее, поэтому развитие экспорта может замедлиться. Это касается и обрабатывающей промышленности.