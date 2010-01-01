Введение системы депозита позволит людям возвращать 10 центов с каждой бутылки

Введение системы депозита упаковки позволит людям возвращать 10 центов с каждой единицы упаковки, а отдельные товары могут стать дороже, сообщил журналистам министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

Система депозита упаковки будет относиться к воде, безалкогольным напиткам, напиткам с низким содержанием алкоголя, а упаковочные материалы, которые жители смогут сдавать за вознаграждение, - это PET, стекло и металл.

Ответственность за работу системы будет нести оператор национального уровня, который будет принимать упаковку и использовать ее, и он должен иметь договоры с производителями и продавцами напитков.

Оператор будет работать на бесприбыльной основе.

Поступления планируются от членских взносов производителей и продавцов напитков, от невостребованного и невыплаченного депозита за несобранную упаковку и от прибыли от реализации собранной упаковки.

Система разработана в основном на опыте Эстонии и Литвы, сообщил министр. В Эстонии система депозита упаковки была введена в 2005 году, и ее введение обошлось в 15 млн евро, а в Литве - в 2016 году, и затраты составили 30 млн евро.

Планируется, что таким образом будет перерабатываться 10-15% общего количества отходов.

По словам Герхардса, необходимые законодательные поправки Сейм может принять до июля 2018 года, а система вступит в силу с 2020 года.