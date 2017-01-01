Taxify предупреждает о повышении тарифов в новогоднюю ночь

Чтобы люди могли больше ездить на такси, а водители - заработать больше, компания Taxify в новогоднюю ночь устанавливает более высокие тарифы на поездки.

Как говорится в сообщении компании, в Новый год спрос на услуги такси может быть в 14 раз выше, чем обычно. Тариф в ночь с 31 декабря на 1 января составит: 2.13€ посадка, 0.71€ километр, 0.14€ минута.

Обычный тариф Taxify значительно ниже: посадка 0,71 евро, 0,36 евро/км плюс 0,13 евро в минуту.

В новогоднюю ночь к Taxify подключатся больше водителей, и повышение тарифов позволит воспользоваться услугами такси большему количеству людей.

2017 год был для созданной в Эстонии компании Taxify очень удачным. В Латвии количество пользователей выросло почти в 4 раза. Во всем мире Taxify пользуются сейчас почти 5 млн человек. Приложение используют 120 тыс. водителей такси в 21 стране мира.