«Некоторые переработчики стали уходить от налогов и не докладывать рыбу в банки»

Председатель правления AS Brīvais vilnis Арнольд Бабрис рассказал rus.db.lv о ситуации в отрасли и о том, как выживают рыбопереработчики в условиях российского запрета на ввоз шпрот. Он не согласен с мнением, что место латвийских шпрот на рынке России уже занято.

- Понимаете, то, что мы видим сейчас на полках российских магазинов - это шпроты, только низкого качества. Вот недавно Россия открыла рынок только для одной латвийской компании - Karavella, но ведь они выпускают продукцию эконом-класса. Хорошо, что хотя бы им разрешили. Но для качественного удовлетворения спроса это ничто! В лучшие времена в России 30% всех шпрот на полках магазинов были из Латвии. Мы все работали на износ и все равно не могли удовлетворить имеющийся спрос. Все-таки потребитель не дурак и покупает хорошую продукцию.

- Ну а вам не обидно, что Karavella разрешили поставлять продукцию в Россию, а вашему предприятию - нет?

- Уверен, что в какой-то момент откроют российский рынок и для нас, потому что импортозамещение шпрот в России пошло по пути «заменим качество плохим качеством». Начали производить продукцию из чего попало и как попало. Калининградским рыбопереработчикам не удалось полностью насытить объемный российский рынок, в том числе из-за проблем с поставками сырья, которые попали под эмбарго. Так что просто подождем.

- Допускаете ли вы, что открыв российский рынок для одного латвийского производителя, другие смогут таким образом направлять свою продукцию через это окно?

- Если это произойдет, то это будет настоящим свинством! Потому что у рыбных консервов есть очень жесткая процедура отслеживания. Если что-то случается с консервами, то вы должны видеть всю партию, из какого она сырья сделана и пр. И это самое грубейшее нарушение продовольственной безопасности, если вдруг кто-то решит использовать такие лазейки.

- Как вы думаете, все рыбопереработчики переживут сложные времена?

- Банкроты в отрасли будут, это неизбежно, потому что имеющиеся производственные мощности слишком велики. Меня в последнее время волнует, что конкуренция пошла по пути нечестной уплаты налогов. Стали не только скрывать налоги, но и хитрить с нормой закладки рыбы. Чтобы получить заказы, некоторые производители начали не докладывать рыбу в банки, чтобы удержать прежнюю цену. Потому что заказчики понимают: производителю некуда деться, и требуют дешевле. Многие на это повелись. Мы такими вещами не занимаемся, но и российский запрет нас коснулся минимально. Даже в самые лучшие времена доля России в нашем экспорте не превышала 30%, в то время как у других доходила до 80-90%. Так что у нас получится переждать.