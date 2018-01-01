Рейзниеце-Озола: в 2018 году надо начать работу над бездефицитным среднесрочным бюджетом

В 2018 году она планирует продолжать начатое: борьбу с теневой экономикой, реформу Службы государственных доходов и активизацию освоения фондов ЕС, но также надо думать над бездефицитным среднесрочным бюджетом, чтобы уменьшить государственный долг.

«Наступил период развития экономики, и это момент, когда бюджетный дефицит нужно снижать. Уже в этом году мы могли разработать бездефицитный бюджет, но нужно было сделать выбор между ним и выделением значительных ресурсов на здравоохранение. Я думаю, что все партии на выборах должны выдвинуть этот аспект как приоритет», - сказала Рейзниеце-Озола.

Дефицит бюджета правительства на 2017 год прогнозируется в размере 0,9% от ВВП или 235 млн евро, на 2018 год - 1% от ВВП.

Премьер-министр Марис Кучинскис скептически относится к созданию значительных бюджетных накоплений