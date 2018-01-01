Как заплатить налоги с авторских гонораров по-новому: 5 важных пунктов

С 2018 года лицам, ведущим хозяйственную деятельность и получающим авторские гонорары, надо будет вносить дополнительные социальные взносы в размере 5%. Такое решение приняло правительство, чтобы обеспечить людям выплату пенсий в будущем. Результат - общая сумма взносов с авторских гонораров станет выше. Однако есть масса важных нюансов, о которых стоит знать уже сейчас.

В течение года rus.db.lv столкнулся с путаницей в вопросе, надо ли будет платить эти дополнительные 5% налога тем, кто получает и авторские гонорары, и является обычным работником на трудовом договоре, за которого работодатель платит социальный налог. Вот что сказано в последнем официальном документе по поводу уплаты авторских гонораров.

Первое. Для резидентов Латвии ставка подоходного налога на авторские гонорары составляет с этого года 20%. Однако при подаче налоговой декларации будет учитываться та прогрессивная ставка, которая выходит по итогам года и зависит от общей суммы дохода. Напомним, ставки подоходного налога с населения определены в таком размере: 20% на облагаемый доход до 45 000 евро в год; 23% - на облагаемый доход свыше 45 000 евро в год. Для нерезидентов ставка по авторским гонорарам установлена в размере 23%.

Второе. Кто платит эти 5% - получатель гонораров или же плательщик? В законе сказано, что

перечислять 5% на страхование пенсий в VSAOI должен плательщик гонораров (то есть заказчик статьи, репортажа, фото).

Платить 5% не надо за авторов, у которых 1 и 2 группа инвалидности, пенсия по возрасту, или же автор постоянно не проживает в Латвии. Все остальные обязаны платить дополнительные 5%.

Третье. Если получатель гонораров параллельно еще является работником на предприятии и с ним заключен трудовой договор (соответственно платится социальный налог), и при этом официальная зарплата равна или же превышает минимальную заработную плату ( с этого года - 430 евро) , тогда дополнительно работнику не надо регистрироваться как самозанятое лицо и отдельно платить налоги (вне зависимости от размера авторского гонорара).

Четвертое. Если получатель гонораров параллельно еще является работником на предприятии и с ним заключен трудовой договор (соответственно платится социальный налог), но при этом зарплата меньше минимальной заработной платы, то от размера авторского вознаграждения (при условии если оно достигает или превышает 430 евро), надо платить самостоятельно взносы социального страхования.

В этом случае получателю авторских гонораров до 10 числа следующего месяца надо зарегистрироваться в СГД как самозанятое лицо и заплатить социальный налог от суммы, которая не менее 430 евро.

Пятое.

Если получатель гонораров не является параллельно работником на предприятии (то есть за него не платится социальный налог),

но при этом его доход в месяц достигает или превышает 430 евро, то такому работнику надо самому зарегистрироваться в СГД и платить социальные взносы от свободно выбранной суммы (но не менее чем, от 430 евро). От 430 евро 32,15% налога составит 138,25 евро.

В свою очередь, если доход от гонораров не превышает 430 евро в месяц, то авторам не надо в обязательном порядке регистрироваться как самозанятое лицо и вносить взносы социального страхования. Однако надо быть готовым к тому, что у такого человека не будет и социальных гарантий - ни материнских пособий, ни оплаты больничных.

Но в любом случае платить 5% для страхования пенсий надо будет, так как эти отчисления пойдут только в пенсионный капитал!

Новые поправки затронут приблизительно 90 000 физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность.