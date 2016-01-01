Бегство строителей из Латвии продолжится еще 5 лет

По мнению президента Skonto Group Гунтиса Рависа, главные проблемы и вызовы строительной отрасли в Латвии будут связаны с рынком рабочей силы, а именно - нехваткой квалифицированных строителей, - такое мнение он озвучил в специализированном отраслевом издании партнерской организации строителей.

Подводя итоги прошлого года, Равис отметил, что прошлый год для всей отрасли оказался таким же пассивным, как и 2016 год. Причина кроется в задержке освоения фондов ЕС, которая до сих практически не начата.

Что касается сценариев развития этого года, то главные проблемы, по словам Рависа, будут связаны с напряженной ситуацией на рынке труда.

«Уже в 2016 году отрасль столкнулась с оттоком квалифицированной рабочей силы из Латвии за границу. И это продолжится еще как минимум 5 лет.

В более развитых странах квалифицированным строителям предлагают гораздо большую заработную плату и возможности карьерного роста. По этой причине в Латвии растут заработные платы в отрасли, и расходы на строительство становятся выше».

Равис надеется, что развитие отрасли будет связано с началом освоения средств ЕС, что станет главным событием для строительной отрасли в этом году.