В Риге — самый дорогой бензин в Балтии

С повышением акцизного налога в первую неделю 2018 года в Риге была зафиксирована самая высокая цена на бензин 95-й марки в странах Балтии, сообщает LETA. Затем следует Таллин, и после Вильнюс. В Таллине была самая высокая цена на дизельное топливо, в Вильнюсе — самая низкая.

Цены на топливо с наступлением нового года повысились во всех трех странах. В Риге бензин 95-й марки — на 4,8%, в Таллине — на 3,9%, в Вильнюсе — на 4,2%. На дизельное топливо в Риге — на 4,2%, в Таллине — на 5,1%, в Вильнюсе — на 5,4%.

В первую неделю этого года в Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки повысился на 4% и стоил 1,262 евро за литр, а дизтопливо в пятницу стоило 1,182 евро за литр, т. е. На 3,3% дороже, чем в последнюю неделю 2017 года.

В Вильнюсе бензин на Circle K стоил 1,214 евро за литр, что на 0,5% дороже, чем в предыдущую пятницу, а дизтопливо - 1,133 евро за литр (+2,3%).

В то же время в Таллине топливо подорожало на 0,6% - до 1,256 евро за литр, а дизтопливо — до 1,276 евро (+0,6%).

Цена на автогаз не изменилась лишь в Риге и на этой неделе составляла 0,545 евро за литр. В Таллине стоимость выросла на 8,3% - до 0,649 евро, а Вильнюсе упала на 0,2% - до 0,56 евро за литр.