Visa запретила обслуживать карты с поддержкой Bitcoin

Владельцам карт WaveCrest с поддержкой биткоинов отказали в обслуживании из-за политики платежного сервиса Visa Europe. Об этом сообщает Tehnot.com.

В самом сервисе, комментируя эту ситуацию, заявили, что причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение компанией WaveCrest правил членства в VISA. В компании также заверили, что принятые меры не являются борьбой с криптовалютами.

«Изменения произошли очень внезапно, что не дало нам времени для уведомления наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую крипто-экономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжить наше видение создания первого криптовалютного банка», - заявили в WaveCrest.

Напомним, биткоин начал год с падения, однако сейчас он немного наверстал свои позиции.