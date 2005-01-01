Конкурс Latvijas valsts ceļi: как потратить 8,5 млн евро вместо 3,6 млн

Перед новым годом предприятие Latvijas valsts ceļi решило, что в дальнейшие три года техническим оборудованием дорог будет заниматься предприятие Reck. Предложенная им сумма договора - 8,5 млн евро и она в два с половиной раза превышает сумму, которую планировали на эти цели потратить - 3,6 млн евро. Второму претенденту - компании FIMA, которая предложила куда более низкую цену, было отказано. У претендента не хватало опыта, несмотря на то, что именно с дочерним предприятием этой фирмы KEMEK Engeneering Latvijas valsts ceļi сотрудничало 12 лет, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Latvijas valsts ceļi уже 12 лет оборудует пункты по надзору за движением. Они контролируют, сколько и когда грузовых машин едет по дороге, взвешивают проезжающие машины. С 2005 года в конкурсах по оборудованию этих пунктов побеждало предприятие KEMEK. Сфера деятельности - очень специфичная, конкурентов не было. В 2016 году ситуация изменилась, когда Latvijas valsts ceļi объявили конкурс на оборудование пункта на Тинужском шоссе.

Предприятие KEMEK Engeneering подало предложение, но получило отказ. Тогда в компанию обратился политик от СЗК, бывший председатель Кандавской думы Роланд Баренис, который стал консультантом фирмы-конкурента Reck. Он выразил уверенность, что без помощи Reck у KEMEK с госзаказами не срастется.

Предпритие KEMEK на сотрудничество согласилось.

Reck за основу своей заявки на конкурс взяло предложение KEMEK стоимостью 38 000 евро, увеличил его на 3000 евро и в конкурсе на оборудование тинужского пункта победило.

В начале прошлого года Latvijas valsts ceļi объявило конкурс об электрификации всех автодорог Латвии. Требовалось оборудовать не только пункты учета и взвешивания машин, но и светофоры, столбы освещения, метеостанции, индикаторы скорости и другие устройства. В этом конкурсе KEMEK решил с Reck больше не сотрудничать, а стартовать как дочернее предприятие литовской компании Fima. Предложенная Fima цена - 3 380 700 евро, что на 220 000 меньше, чем Latvijas valsts ceļi на эти цели запланировало. Однако компанию из конкурса исключили.

Из протоколов заседаний комиссии конкурса видно, что KEMEK не смог показать опыт в работе со специфическими устройствами взвешивания. KEMEK утверждает, что в Латвии таких устройств вообще нет, а условия конкурса позволяют устанавливать аналогичные устройства.

Комиссия признала победителем конкурса предпрятие Reck. Предложенная им цена изначально составила 9 млн евро, но комиссия посчитала, что фирма ошиблась в рассчетах и позволила Reck снизить цену до 8 529 380 евро.

Подошел и опыт Reck - установленные на пограничных пунктах весы. Комиссию не смутило то, что эти весы устанавливало KEMEK, дисквалифицированное в связи с отсутствием опыта. За несколько дней до Рождества решение комиссии утвердил член правления Latvijas valsts ceļi Эдгарс Стродс.

Интересно и то, что у дочернего предприятия Reck - Interum Technologies - есть долги по налогам, которые запрещают получать госзаказы. И это обстоятельство не стало преградой для сотрудничества с Reck. Ему разрешили дочернее предприятие сменить.