Из бюджета столетия 400 000 евро выделили на один стенд

В конце января аэропорт «Рига» откроет информационный стенд для привлечения зарубежных инвесторов, который обойдется в 437 500 евро из специального бюджета, посвященного столетию Латвии, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Деньги выделены на три года. Проект реализует Латвийское агентство инвестиций с целью показать достижения Латвии. Запланировав заранее, зарубежные предприниматели смогут на месте встречаться с латвийскими компаниями.

Однако пока что агентство не может сказать - сколько инвесторов таким образом узнают о Латвии. Агентство признало, что пока ни одна большая компания не захотела использовать создающиеся помещения. Интерес выразило только одно предприятие - принадлежащее государству «Latvijas valsts meži».

LTV отмечает, что привлечение зарубежных инвесторов - финансируемая государством функция учреждения, которой агентство должно заниматься ежедневно. «Столетие - тот самый момент, когда к нашей стране будет особый интерес. Сейчас строительство стенда будет своевременным, так как ожидается, что будет очень много журналистов и зарубежных гостей, состоятся визиты высших должностных лиц в Латвию», - заявила директор департамента содействия инвестиций и торговли ЛАИР Айя Яунземе.

De facto отмечает, что в плане мероприятий столетия находятся проекты, со столетием не связанные. К примеру, Министерству земледелия выделено 300 000 евро на мероприятие «Деревня приходит в город» - его министерство ранее уже организовывало собственными силами. Национальный художественный музей получит средства, чтобы привезти из Лондона книжный базар. Министерству окружающей среды выделены деньги на очистку побережья Латвии (куда больше, чем раньше), а Министерству образования - для спортивных игр ветеранов-сениоров и дальнейшего образования педагогов.