Повышение зарплат может стать «морковкой» реформы

Госканцелярия предлагает повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня. Она подготовила и передала для согласования предусматривающие это поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Поправки призваны обеспечить, чтобы в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники и чтобы можно было успешно продолжить реформы госуправления для продвижения к компактному, профессиональному, ориентированному на жителей госуправлению.

Средняя зарплата в частном секторе ежегодно увеличивается, в прошлом году она выросла на 6,3%, и в ближайшие годы прогнозируется еще больший ее прирост.

Ежегодно растет отток работников из госуправления, отмечает Госканцелярия.

«Месячные зарплаты работающих в госуправлении руководителей высшего, среднего и низшего уровня и высококвалифицированных экспертов сейчас значительно ниже, чем на аналогичных должностях в частном секторе, и составляют всего 37% от них», - поясняет Госканцелярия, подчеркивая, что дополнительное финансирование для повышения зарплат работникам госуправления не потребуется.

Поправками предусмотрено также установить критерии для оценки того, какие работники будут иметь преимущество остаться на работе при сокращении числа работников и ликвидации должностей. Подготовленные Госканцелярией поправки - одна из задач, включенных в план реформ госуправления.