Оковы долгов хочет сбросить каждый десятый латвиец

Всего 12 882 из более чем 100 000 налоговых должников воспользовались возможностью заплатить в течение двух лет основной долг, чтобы тем самым избавиться от штрафов и пеней, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

По состоянию на 2 января 2018 года были приняты 8283 решения о применении мер налоговой поддержки на общую сумму 91,03 млн евро.

На участие в программе налоговой поддержки подали заявки 5714 физических и 7168 юридических лиц,

пишет Dienas Bizness.

Удовлетворены заявки 4918 физических лиц на общую сумму 10,93 млн евро, из которых 7,91 млн евро составляет основной долг, 0,529 млн евро - пени, а 0,42 млн евро - штрафы, и заявки 4016 юридических лиц на общую сумму 79,04 млн евро, в том числе 65,57 млн евро составляет основной долг, 8,98 млн евро - пени, а 4,49 млн евро - штрафы.