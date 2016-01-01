Латвийцы стали есть больше еды из «Hesburger»

Объем продаж сети ресторанов быстрого питания «Hesburger» в Латвии в 2017 году составил 22,47 млн евро, увеличившись на 13,3% по сравнению с 2016 годом, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

В целом по Балтии объемы продаж «Hesburger» в прошлом году составили 67,8 млн евро. Быстрее всего продажи росли в Литве - на 30,1% до 23,43 млн евро. В Эстонии объемы продаж в прошлом году увеличились на 8,3% до 21,98 млн евро.

Как отметила директор по развитию «Hesburger» Иева Салмела, росту объемов продаж способствовали различные маркетинговые мероприятия и развитие сети ресторанов.

В 2016 году оборот «Hesburger» в Латвии составил 19,8 млн евро, что на 10,5% больше 2015 года. В Литве оборот увеличился почти на четверть до 17,9 млн евро, а в Эстонии - на 7% до 20,3 млн евро.

457 ресторанов «Hesburger» работают в девяти странах. В государствах Балтии открыто 138 ресторанов «Hesburger», в которых занято более 1700 человек.