Опрос: Кого из политиков положительнее всего оценивают латвийцы?

Деятельность президента Раймонда Вейониса жители Латвии оценивают наиболее положительно по сравнению с другими политиками. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного по заказу газеты «Неаткарига» центром изучения общественного мнения SKDS.

В число шести политиков, которые получили наиболее положительную оценку среди латышей и русскоязычных, только две общие фамилии - Вейонис и мэр Вентспилса Айвар Лембергс. При этом рейтинг этих политиков в обеих группах существенно отличается.

Если латыши дали деятельности Вейониса самую высокую оценку, то среди русскоговорящих респондентов он только на третьем месте. Лембергс у респондентов-латышей занимает шестое место среди наиболее положительно оцениваемых политиков, а в группе русскоязычных - второе.

Доля респондентов, которые оценивают деятельность Вейониса отрицательно, в обеих группах почти одинакова - 21,3% и 20,4%, а оценка Лембергса резко отличается. Среди респондентов-латышей его деятельность негативно оценивают 44,5%, среди русскоязычных - всего 9,5%.

В рейтинге латышской группы респондентов нет ни мэра Риги Нила Ушакова («Согласие»), ни его заместителя Андриса Америкса («Честь служить Риге»), тогда как русскоязычные респонденты поставили Ушакова на первое место, а Америкса - на пятое.

В число наиболее положительно оцениваемых политиков среди русскоязычных вошли также евродепутат от «Согласия» Андрей Мамыкин и председатель парламентской фракции «Согласия» Янис Урбанович, но среди них нет министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы и председателя Сейма Инары Мурниеце, которые вошли в шестерку политиков, которых наиболее положительно оценивают респонденты-латыши.