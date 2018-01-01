Пятница, 12 января
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Небанковские кредиторы в этом году планируют выдать кредиты на 570-590 млн евро

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Предприятия небанковского кредитования в 2018 году могут выдать новые кредиты на сумму 570-590 млн евро, прогнозирует руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинтс Аболиньш.

Общий портфель небанковских ссуд к концу года может составить 625-635 млн евро, в том числе 55% - лизинг.

По прогнозам ассоциации, в сфере потребительского кредитования в этом году будет расти конкуренция между небанковскими кредиторами и банками. Объем выданных небанковскими кредиторами потребительских кредитов в этом году может увеличиться на 2-3%.

Также ассоциация отмечает, что в этом году могут уменьшиться процентные ставки по небанковским кредитам.

0 Комментарии