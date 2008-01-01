10 лет назад снесли Дворец спорта: Эстонский миллионер так и не построил бизнес-квартал

В 2008 году 14 января был снесен известный многим Дворец спорта на ул. Барона. Эстонский инвестор Урмас Соорумаа сразу же объявил, что построит на этом месте многофункциональный квартал – в домах будут располагаться офисы, квартиры, магазины. «Последний раз я видел эстонских инвесторов два года назад, - сказал rus.db.lv председатель имущественного комитета Рижской думы Олег Буров. - Они обещали к столетию Латвии сделать подарок - возвести на месте Дворца спорта большой комплекс. Но, как говорят, туда пока трактор не въезжал».

Эстонская компания U.S.Real, принадлежащая эстонскому миллионеру Урмасу Соорумаа, купила участок площадью 2,5 га на ул. Кр. Барона у предприятия семьи Шкеле за 30 млн. евро еще в начале 2007 года.

Тогда же компания сделала проект застройки на 80 тыс. кв. метров, однако все планы нарушил кризис. И, соответственно, все арендаторы, с которыми уже была предварительная договоренность, отказались. По подсчетам компании, убытки составили на тот момент около 10 млн. евро.

Далее начались переговоры с очень крупными фондами и группами.

Проектом интересовались инвесторы из США, Норвегии, Китая. Появилась даже одна крупная гостиничная группа, которая хотела построить на 40% этой земли гостиницу.

Они провели анализ рынка, и выяснилось, что в Риге существует большая проблема со свободными номерами.

Кроме гостиницы планировалось построить жилой комплекс с внутренним двором, офисами, которые расположены со стороны трамвайных путей. По подсчетам, для полной реализации проекта нужно было как минимум 70 млн. евро.

Тогда эстонская компания извинялась, что им уже неудобно перед Ригой и мэрией, что в центре города из–за них такая разруха.

В 2012 году Урмас Соорумаа опять объявил, что намерен вскоре начать застройку участка в Риге, где ранее находился Дворец спорта. Здесь появится многофункциональный комплекс площадью 80 тыс. кв.м.

Стоимость инвестиций в проект оценивается в сотню миллионов евро. Дескать, принадлежащая Соорумаа компания Rotermann Grupp ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Китая и США. «Мы еще не решили, построим ли ледовый холл или китайский бизнес-квартал, но хотим начать работу над проектом до конца этого года», - заверил тогда Соорумаа.

А что сейчас с планами застройки этого района? По словам Бурова, ничего с этим участком так и не происходит. Эстонские инвесторы много раз приходили для консультации в Рижскую думу, однако реализацию проекта так и не начали.

«Последний раз мы их видели 2 года назад, - говорит Буров. -

У них была проблема с трансформатором, который надо было переносить в другое место. Мы им помогли, а они обещали сделать подарок городу к 100-летию Латвии.

Никаких работ они не начали и больше не появлялись. Но, поскольку земля частная, Рижская дума ничего не может сделать на этом участке. Начнется ли там строительство когда-нибудь? Остается только в это верить».