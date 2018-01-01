Зарплаты растут: Продавцы в ближайшем будущем смогут получать 1000 евро

С ростом экономики, развитием сетей и растущей конкуренцией, также быстро растет спрос на продавцов, - наблюдает руководитель CV-online в Латвии Айвис Бродиньш. Экономисты не исключают, что в следующие два-три года брутто зарплата продавцов может вырасти до 1000 евро, сообщает передача LNT Ziņas.

В прошлом году средняя зарплата продавца составляла 660 евро. Самая низкая была у работников продуктовых магазинов.

То, что зарплаты продавцов в ближайшее время вырастут, подтвердил крупнейший работодатель на рынке продуктовых магазинов - Maxima, где в этом году планируется увеличить оплату труда работников, - сообщил руководитель Maxima Latvija Андрис Вилмейерс.

Согласно опросу CV-Online Latvia, в этом году повысить зарплату хотя бы некоторым сотрудникам планировали 40% работодателей.