«KVV Liepajas metalurgs» продадут по частям на аукционах

Такое решение принято потому, что ни один из претендентов на покупку «KVV Liepajas metalurgs» не выполнил условия, выдвинутые обеспеченными кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.

Хмиелевскис сообщил, что имущество «KVV Liepajas metalurgs» планируется продавать по частям на нескольких аукционах.

В ближайшие дни будет разработан план продажи имущества, и, возможно, аукционы начнутся уже в феврале. Пока неизвестно, какие именно части имущества предприятия будут выставлены на аукцион, не известна и начальная цена.

Как сообщалось, 4 января правительство постановило дать потенциальному инвестору «KVV Liepajas metalurgs» две недели, чтобы принять решение о покупке предприятия.

Тогда министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что переговоры с инвестором не прекращены, но он пытается добиться для себя более выгодных условий, в то время как правительство заинтересовано в том, чтобы максимально вернуть государственные средства, вложенные в предприятие, хотя уже ясно, что вернуть все не удастся.

В течение двух недель потенциальный инвестор должен дать правительству гарантии и перечислить средства на счета кредиторов «KVV Liepаjas metalurgs». Если сделано этого не будет, правительство готово принять решение о продаже металлургического комбината по частям.

Ашераденс сказал, что «KVV Liepаjas metalurgs» интересовались несколько потенциальных инвесторов, но активные переговоры идут только с одним.

На вопрос о возможностях развития территории предприятия в том случае, если оно все же будет распродано по частям, министр ответил, что на территории можно развивать индустриальный парк, так как инфраструктура отличная.

Ранее инвестор выразил желание протестировать сталеплавильную печь завода, но в конце декабря от своего намерения отказался.

В конце сентября в Латвии было зарегистрировано АО «K-1 Liepaja Metallurgical Plant», которое, по имеющейся у агентства ЛЕТА неофициальной информации, было учреждено, чтобы перенять имущество «KVV Liepаjas metalurgs». В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. до 7,535 млн евро. Единственным членом совета правления предприятия является гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входят граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов. Шамис был вторым крупнейшим претендентом и три года назад, когда впервые продавалось имуществом неплатежеспособного «Liepаjas metalurgs».