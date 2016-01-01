Захоронение бытовых отходов на свалке в Гетлини подорожает на 21,5%

Компания «Гетлини ЭКО», управляющая полигоном отходов в Гетлини, в этом году на 21,5% планирует увеличить тариф на захоронение бытовых отходов, свидетельствует публикация в официальном издании «Латвияс вестнесис».

29 декабря «Гетлини ЭКО» подало проект новых тарифов на утверждение в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Действующий тариф на захоронение отходов составляет 28,32 евро за тонну без налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на природные ресурсы (НПР) и действует с мая 2016 года. Новый тариф планируется в размере 39,89 евро за тонну.

В связи с приростом НПР с 25 евро в прошлом году до 35 евро в этом году нынешнюю плату в размере 40,92 евро за тонну отходов планируется увеличить на 21,5%. Новый платеж с НПР без НДС составит 49,73 евро за тонну.

Также проект тарифов предусматривает, что в 2019 году, когда НПР увеличится до 43 евро, плата за захоронение отходов с НПР без НДС вырастет с 43,80 евро до 51,97 евро за тонну, то есть прирост составит 18,7%. В свою очередь в 2020 году, когда НПР увеличится до 50 евро, плата за захоронение отходов с НПР без НДС увеличится с 46,32 до 53,94 евро за тонну, то есть прирост составит 16,5%.

Председатель правления «Гетлини ЭКО» Имант Стиранс сказал агентству ЛЕТА, что проект тарифов разработан в соответствии с отраслевым законодательством, а именно, изменением методологии расчета тарифов. Он подчеркнул, что все полигоны отходов в Латвии до 31 декабря 2017 года должны были произвести перерасчет тарифа и представить его КРОУ.