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Минэкономики: нужно строить большой конференц-центр, чтобы опередить соседей

LETA
Иллюстративное фото | Фото: TASS/Scanpix

Латвия, построив крупный конференц-ценр, получит преимущества по сравнению с Литвой и Эстонией, так как ни в одной из стран Балтии нет конференц-центра, который может принять до 3000 участников, заявил на заседании правительства директор департамента отраслевой политики Минэкономики Гатис Силов.

Он рассказал министрам об основных направлениях развития политики туризма.

«Если в Риге будет открыт такой конференц-центр, мы опередим соседей. Латвии нужно использовать эту возможность, пока этого не сделали соседи», - сказал представитель министерства, добавив, что Рига уже сейчас является самым популярным местом для проведения конференций среди столиц стран Балтии.

Создание центра способствовало бы и развитию внесезонного туризма.

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