Минэкономики: нужно строить большой конференц-центр, чтобы опередить соседей

Латвия, построив крупный конференц-ценр, получит преимущества по сравнению с Литвой и Эстонией, так как ни в одной из стран Балтии нет конференц-центра, который может принять до 3000 участников, заявил на заседании правительства директор департамента отраслевой политики Минэкономики Гатис Силов.