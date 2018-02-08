Жалобы на шум, эволюция города, и мол в Болдерае: рижане обсудили Ригу будущего

23 января представители Рижской думы презентовали Генеральный план развития столицы Латвии до 2030 года. Собравшиеся рижане и члены различных обществ задали свои вопросы, а также указали на неточности и раскритиковали отдельные моменты. Во время заседания градус дискуссии то и дело повышался — особенно сильно рижане ратовали за подход к Западному молу в Болдерае.

Напомним, речь идет о плане развития столицы Латвии, который включает в себя стратегию развития Рижского свободного порта, водоемов и набережной, структуру насаждений и публичного пространства, развитие культурно-исторических территорий Риги, планирование ландшафта и т.д. Русский TVNET описывал основные направления, в которых планируют работать компетентные специалисты в статье «Смотри, что придумали власти для Риги к 2030 году», призывая рижан участвовать в диалоге с самоуправлением — говорить о том, какой, на ваш взгляд, через 12 должна быть Рига.

Хоть собравшихся было и довольно много, большинство из пришедших рижан являлись представителями различных обществ и организаций — видимо, «простые смертные» делегировали их отстаивать совместные интересы районов, в которых они живут.

Представители думы подчеркивают — в настоящее время речь идет о планировании территории, находящейся за пределами исторического центра Риги, стратегия развития непосредственно самого центра будет обсуждаться позже, после 2018 года.

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Руководитель проектов, архитектор Лолита Чаче из организации grupa93 рассказала, что часто получает комментарии о том, что в разработанной стратегии слишком мало амбиций.

«Новое планирование не должно перевернуть Ригу вверх ногами, мы говорим не о революции, а об эволюции»,

- подчеркивает она. По ее словам, ключевым приоритетом являются сохранение наследия и уникальности города, увеличение возможности рекреации, улучшение уровня жизни горожан. Кроме того, планируется, что многие территории самоуправления, которые раньше были отведены под застройку, после вступления в силу новой редакции стратегии планирования Риги отведут под природные объекты.

Армандс Крузе, руководитель стратегического управления департамента городского развития Рижской Думы, призвал всех неравнодушных рижан присылать свои комментарии и видение будущего столицы, пообещав, что все предложения будут изучены и приняты во внимание.

Финальная редакция будет разработана к концу 2018 года после рассмотрения всех предложений рижан. Представители думы также отметили, что у них уже запланированы встречи с обществами, представляющими интересы отдельных предместий и микрорайонов города.

Что беспокоило рижан больше всего?

Представители Клуба защиты окружающей среды высказали своё беспокойство по поводу закрытия подхода к Западному молу в Болдерае.

На их взгляд, интересы Рижского свободного порта не могут быть важнее жителей Болдераи, которые убедительно просят обеспечить им два подхода к морю — как к со стороны берега, так и со стороны мола.

Несмотря на то, что присутствующие на обсуждении представители думы пообещали учесть пожелания жителей микрорайона, дискуссия с эмоциональными жителями Болдераи проходила буквально «на ножах».

Ещё один «крик» души рижан - шум от аэропорта, который, по мнению многих жителей Марупе и Золитуде, мешает нормальному проживанию в этих окрестностях.

FOTO: кадр видеозаписи

«Почему в новом плане развития города до 2030 такое больше несовпадение с планом развития аэропорта до 2036 года? Строительство Rail Baltica вызовет дополнительные шумы, а мы, живя в зоне повышенного шума, не имеем никаких послаблений», - негодовали собравшиеся.

Многие интересовались процессом рассмотрения заявок и тем, как неравнодушному рижанину узнать, приняли ли во внимание его инициативу или комментарии.

«Как я узнаю, прислушалась ли дума ко мне?»

Согласно правилам Кабинета министров, у самоуправления есть обязанность ответить на все полученные письма. Дума планирует получить рекомендации от примерно 1000 граждан и организаций, поэтому, по оценкам специалистов, подготовка ответов для всех (в которых будет информация о том, приняли ли во внимание поданные комментарии) может занять несколько месяцев. При этом, вовсе не обязательно, чтобы большинство рижан также обращались с подобным предложением — если комментарий конструктивный, он в любом случае будет принят во внимание, даже если на неточности указало лишь одно лицо.

Генеральный план развития столицы Латвии до 2030 года планируют утвердить к концу 2018 года, а пока каждый желающий еще может принять участие в общественном обсуждении.

Письменные предложения о редакции плана развития Риги до 8 февраля 2018 года можно подавать:

Geolatvija отправляя по почте Департаменту городского развитяи Рижской думы на адрес: ул. Амату, 4, Рига, LV-1050 (почтовый штемпель 08.02.2018);

лично в любом центре приема посетителей Рижской думы.

И, кстати, если вы ленитесь оформить свое видение развития города в буквы и слова, поучаствовать в публичном обсуждении, высказав свое мнение о будущем столицы Латвии, спустя несколько лет не стоит ругаться и ныть, что город развивается в абсолютно неправильном направлении!