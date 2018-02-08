Жалобы на шум, эволюция города, и мол в Болдерае: рижане обсудили Ригу будущего

23 января представители Рижской думы презентовали Генеральный план развития столицы Латвии до 2030 года. Собравшиеся рижане и члены различных обществ задали свои вопросы, а также указали на неточности и раскритиковали отдельные моменты. Во время заседания градус дискуссии то и дело повышался — особенно сильно рижане ратовали за подход к Западному молу в Болдерае.
Напомним, речь идет о плане развития столицы Латвии, который включает в себя стратегию развития Рижского свободного порта, водоемов и набережной, структуру насаждений и публичного пространства, развитие культурно-исторических территорий Риги, планирование ландшафта и т.д. Русский TVNET описывал основные направления, в которых планируют работать компетентные специалисты в статье «Смотри, что придумали власти для Риги к 2030 году», призывая рижан участвовать в диалоге с самоуправлением — говорить о том, какой, на ваш взгляд, через 12 должна быть Рига.
Хоть собравшихся было и довольно много, большинство из пришедших рижан являлись представителями различных обществ и организаций — видимо, «простые смертные» делегировали их отстаивать совместные интересы районов, в которых они живут.
Представители думы подчеркивают — в настоящее время речь идет о планировании территории, находящейся за пределами исторического центра Риги, стратегия развития непосредственно самого центра будет обсуждаться позже, после 2018 года.
Руководитель проектов, архитектор Лолита Чаче из организации grupa93 рассказала, что часто получает комментарии о том, что в разработанной стратегии слишком мало амбиций.
«Новое планирование не должно перевернуть Ригу вверх ногами, мы говорим не о революции, а об эволюции»,
- подчеркивает она. По ее словам, ключевым приоритетом являются сохранение наследия и уникальности города, увеличение возможности рекреации, улучшение уровня жизни горожан. Кроме того, планируется, что многие территории самоуправления, которые раньше были отведены под застройку, после вступления в силу новой редакции стратегии планирования Риги отведут под природные объекты.
Армандс Крузе, руководитель стратегического управления департамента городского развития Рижской Думы, призвал всех неравнодушных рижан присылать свои комментарии и видение будущего столицы, пообещав, что все предложения будут изучены и приняты во внимание.
Финальная редакция будет разработана к концу 2018 года после рассмотрения всех предложений рижан. Представители думы также отметили, что у них уже запланированы встречи с обществами, представляющими интересы отдельных предместий и микрорайонов города.
Что беспокоило рижан больше всего?
Представители Клуба защиты окружающей среды высказали своё беспокойство по поводу закрытия подхода к Западному молу в Болдерае.
На их взгляд, интересы Рижского свободного порта не могут быть важнее жителей Болдераи, которые убедительно просят обеспечить им два подхода к морю — как к со стороны берега, так и со стороны мола.
Несмотря на то, что присутствующие на обсуждении представители думы пообещали учесть пожелания жителей микрорайона, дискуссия с эмоциональными жителями Болдераи проходила буквально «на ножах».
Ещё один «крик» души рижан - шум от аэропорта, который, по мнению многих жителей Марупе и Золитуде, мешает нормальному проживанию в этих окрестностях.
«Почему в новом плане развития города до 2030 такое больше несовпадение с планом развития аэропорта до 2036 года? Строительство Rail Baltica вызовет дополнительные шумы, а мы, живя в зоне повышенного шума, не имеем никаких послаблений», - негодовали собравшиеся.
Многие интересовались процессом рассмотрения заявок и тем, как неравнодушному рижанину узнать, приняли ли во внимание его инициативу или комментарии.
«Как я узнаю, прислушалась ли дума ко мне?»
Согласно правилам Кабинета министров, у самоуправления есть обязанность ответить на все полученные письма. Дума планирует получить рекомендации от примерно 1000 граждан и организаций, поэтому, по оценкам специалистов, подготовка ответов для всех (в которых будет информация о том, приняли ли во внимание поданные комментарии) может занять несколько месяцев. При этом, вовсе не обязательно, чтобы большинство рижан также обращались с подобным предложением — если комментарий конструктивный, он в любом случае будет принят во внимание, даже если на неточности указало лишь одно лицо.
Генеральный план развития столицы Латвии до 2030 года планируют утвердить к концу 2018 года, а пока каждый желающий еще может принять участие в общественном обсуждении.
Письменные предложения о редакции плана развития Риги до 8 февраля 2018 года можно подавать:
- отправляя по почте Департаменту городского развитяи Рижской думы на адрес: ул. Амату, 4, Рига, LV-1050 (почтовый штемпель 08.02.2018);
- лично в любом центре приема посетителей Рижской думы.
И, кстати, если вы ленитесь оформить свое видение развития города в буквы и слова, поучаствовать в публичном обсуждении, высказав свое мнение о будущем столицы Латвии, спустя несколько лет не стоит ругаться и ныть, что город развивается в абсолютно неправильном направлении!