Сбой вывел из строя все автоматические заправки Circle K

Все автоматические заправочные станции Circle K не работают из-за большого международного сбоя. Заправки перестали работать не только в Эстонии, но и в других странах Балтии, а также в Польше.

На данный момент ИТ-специалисты концерна работают над устранением сбоя. Предположительно, автоматические заправки вновь заработают сегодня ночью. Сбой вывел из строя 17 автоматических заправок по всей Эстонии, пишет Tarbija24.

При этом все заправки с пунктами обслуживания, как в Эстонии, так в других странах Балтии продолжают работу в обычном режиме.

Circle K приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей заправляться на заправках с пунктами обслуживания.

Всю дополнительную информацию можно получить но номеру 675 7777.