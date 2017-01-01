Латвия за год получила из фондов ЕС миллиард евро

Общая сумма договоров, заключенных с фондами ЕС в 2017 году, превышает 1 млрд евро, при поддержке фондов ЕС начата реализация 526 проектов, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном агентстве финансов и договоров (ЦАФД).

Как отметила директор ЦАФД Анита Круминя, 2017 год был активным и для агентства, и для получателей финансирования из фондов ЕС. При поддержке фондов в фазе реализации находятся проекты на сумму свыше 3 млрд евро из общего «конверта» этого периода в размере 4,4 млрд евро.

Самые крупные по размеру финансирования проекты, договоры о выполнении которых были заключены в 2017 году, - развитие трамвайной инфраструктуры Риги (65,7 млн евро), создание культурно-спортивного квартала в окрестностях Гризинькалнса (37,6 млн евро), развитие Даугавпилсского приемочного парка ГАО «Латвияс дзелзцельш» и его подъездных путей (37 млн евро).

Еврокомиссия признала, что Латвия демонстрирует тщательное изначальное стратегическое планирование проектов, отмечает ЦАФД.