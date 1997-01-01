В декабре в Латвии повторен антирекорд рождаемости

Центральное статистическое управление сообщает, что в декабре прошлого года в Латвии был зарегистрирован 1481 младенец, 20 614 новорожденных всего за год и есть надежда еще немного поднять это число за счет детей, родившихся у граждан Латвии за рубежом.



Хорошая новость в том, что рождаемость не ушла ниже психологически очень значимого уровня в 20 тысяч, но не было никаких шансов сохранить достигнутую в 2014 году планку более 21 тысячи новорожденных за год (21 746 в 2014 году, 21 979 в 2015, когда казалось, что до 22 тысяч рукой подать, и 21 968 новорожденных в 2016 году). В этом году родилось на 1354 младенца меньше, чем в 2016 году, или примерно на 112 детей меньше ежемесячно.





В декабре рождаемость в третий раз повторяет антирекорд за время после восстановления независимости.

Только три года после 1990-го рождаемость в декабре была ниже 1500 младенцев: 1474 ребенка в 1997 году, 1459 – в 2011 году и 1481 – в прошлом году. Если все сложится благополучно, возможно, удастся вычеркнуть 2017 год из этого списка благодаря родившимся за границей латвийским детям, но этого не хватит, чтобы отрицать тенденцию снижения рождаемости.



Совсем недавно, 17 января в Neatkarīgā опубликовала интервью с самым известным демографом Латвии Петерисом Звидриньшем, который поделился своими надеждами, что «показатели рождаемости могут вырасти». На что опираются эти надежды? На аналогию, что уже два раза рождаемость спускалась так же низко и сразу же после этого росла. Но спады рождаемости можно представить, как прыжки на льду, когда не предскажешь, сможешь ли ты оттолкнуться ото льда и взлететь или проломишь корку и провалишься в полынью.



Вопрос, что в каждый конкретный раз находится подо льдом. Возможно, это тоненький ледок на мелкой лужице, а может, там глубина выше человеческого роста. Пессимисты скажут, что именно к такой пропасти мы за годы и подкатились.

Обоснованием этому парадоксальным образом могут служить именно названные Петерисом Звидриньшем цифры, что «у нас за год рождается около 20 тысяч новых граждан. Это число для нас минимально, потому что в конце восьмидесятых годов показатель составлял около 40 тысяч. Поэтому показатели рождаемости могут вырасти».