Торговые центры в Латвии расширяются

В сегменте торговых центров характерной тенденцией прошлого года стало расширение, говорится в обзоре компании по недвижимости «Ober Haus».

В прошлом году началось и продолжалось расширение «Аlfa» и «Origo», строятся «Akropole» и IKEA. Важным событием стал уход торговой сети «Prisma» из Латвии и борьба между «Rimi» и «Maxima» за освободившиеся площади. Также близится приход в Латвию торговой сети «Lidl», о чем свидетельствует покупка земельных участков.

На улицах открылось много новых заведений общественного питания.

В хороших местах с потоком людей новые арендаторы появляются быстро, но доля свободных помещений на рынке по-прежнему велика.

В четвертом квартале прошлого года средняя арендная плата за малые торговые площади (до 100 кв.м) в активном центре составляла от 10 до 30 евро за кв.м, в отдельных местах до 35 евро.

В Вецриге аренда малых торговых площадей стоит от 25 до 50 евро за кв.м в месяц, в менее активных местах дальше от центра города - от 6 до 17 евро.

Ремонт одной из самых активных торговых улиц Риги - ул. Кр. Барона - завершен, и на этой улице прогнозируется спрос на торговые помещения и рост арендной платы, говорится в обзоре.