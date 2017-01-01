Латвия в 2017 году экспортировала и импортировала меньше, чем Литва и Эстония

Объем латвийского экспорта и импорта за 11 месяцев 2017 года был меньше, чем литовского и эстонского, самый большой в странах Балтии дефицит баланса внешней торговли тоже был у Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Объем латвийского экспорта за 11 месяцев составил 10,437 млрд евро, литовского - 24,089 млрд евро, эстонского - 11,776 млрд евро.

Латвия вывезла в другие страны ЕС 72% своего экспорта, Литва - 59%, Эстония - 72%.

Вывоз латвийских товаров в Литву за 11 месяцев составил 17% общего экспорта, в Эстонию - 12%. Литва вывезла в Латвию 10% своего экспорта, в Эстонию - 5%. Эстония вывезла в Латвию 9% общего экспорта, в Литву - 6%.

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За 11 месяцев прошлого года объем импорта в Латвию составил 12,826 млрд евро, в Литву - 26,356 млрд евро, в Эстонию - 13,53 млрд евро.

Из других стран ЕС Латвия ввезла 78% всего импорта, Литва - 70%, Эстония - 83%.

Импорт в Латвию из Литвы составил 19% от всего импорта, из Эстонии - 8%. Литва ввезла из Латвии 7% всего импорта, из Эстонии - 3%. Эстония ввезла из Латвии 8% общего импорта, из Литвы - 9%.

Дефицит внешней торговли Латвии за 11 месяцев 2017 составил 2,388 млрд евро, Литвы - 2,267 млрд евро, Эстонии - 1,754 млрд евро.