Депозит упаковок: цена за бутылку вырастет на 15 центов, покупатели вернут только 10 центов

Сегодня Латвийская конфедерация работодателей выступила с резкой критикой системы депозита упаковок. По их мнению, введение этой системы не выгодно никому: ни предприятиям, ни торговцам, ни покупателям. В доказательство приводятся цифры.

Напомним, введение в Латвии системы депозита упаковки позволит людям возвращать 10 центов с каждой единицы упаковки. Это будет относиться к воде, безалкогольным напиткам, напиткам с низким содержанием алкоголя.

Введение в Латвии системы депозита упаковки напитков может обойтись в 30 с лишним млн евро, а относиться она будет лишь к неполным 2% общего количества отходов,

считает Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД).

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ЛКРД Сана Стуре, в понедельник в ЛКРД прошла встреча предпринимателей с парламентским секретарем Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) Янисом Эглитисом и должностными лицами министерства, на которой обсуждались предложения МОСРР по применению системы депозита.

Все расходы сейчас пришлось бы покрывать предпринимателям - производителям продовольствия и торговцам, поскольку привлечь для введения системы депозита софинансирование ЕС невозможно, отметила она.

Гендиректор ЛКРД Лига Меньгелсоне подчеркнула, что в Литве после введения депозитной системы в 2016 году цена одной бутылки напитка для потребителя повысилась примерно на 4,2 цента плюс налог на добавленную стоимость, то есть дополнительно ему приходится платить 15 центов.

«Опыт Литвы показывает, что депозитная система работает с убытками примерно в 2 млн евро»,

- отметила она.

ЛКРД призывает не принимать поспешных политических решений в отношении ведения в Латвии системы депозита упаковки, а подготовить обоснованное технико-экономическое предложение.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс подал в Сейм информационный доклад о введении в Латвии системы депозитов упаковки.