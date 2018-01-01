SEB вслед за Swedbank изменит условия использования интернет-банка

Банк SEB вслед за банком Swedbank намерен с начала 2019 года отказаться от возможности вхождения в интернет-банк с помощью карточек с паролями.

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-секретарь банка SEB в Эстонии Юлия Пийльманн, по словам которой банк с 1 декабря 2017 года прекратил выдачу своим клиентам персональных карточек с паролями, а в феврале 2018 года начнет оповещать их о том, что имеющиеся у них карточки в скором времени прекратят действие.

«На данном этапе карточки с паролями в банке SEB остаются одним из средств идентификации клиентов для вхождения в интернет-банк, однако на ежедневные сделки перечисления денег с карточками с кодами установлены лимиты», - добавила Пийльманн.

Банк SEB планирует организовать для своих клиентов плавный переход с карточек с паролями на современные средства идентификации, а весь предшествующий год посвятил информированию об этом клиентуры.