Министерства будут больше тратить на поездки

В этом году министерства выделили на командировки в общей сложности на 400 тыс. евро больше, чем в прошлом. Бюджет рабочих поездок некоторых министерств сравним с прошлогодним, но общие расходы увеличились - в 2017 году на командировки работников было потрачено 3,9 млн евро, а в 2018 на эти цели запланировано уже 4,3 млн евро, пишет Dienas Bizness.

Как отметила руководитель отдела корпоративного обслуживания ООО «Latvia Tours» Карина Беззубова, в целом в прошлом году количество деловых поездок возросло, но пока трудно прогнозировать, сохранится ли эта тенденция и в этом году.

По информации газеты, больше всего на командировки в прошлом году потратили МИД (827 тыс. евро), Министерство охраны среды и регионального развития (715 тыс. евро) и Министерство финансов (407 тыс. евро), меньше всего - МВД (113 тыс. евро, Министерство юстиции (111 тыс. евро) и Министерство здравоохранения (101 тыс. евро).