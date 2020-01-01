Кучинскис: государство может вернуть 20 млн евро из вложенного в «KVV Liepаjas metalurgs»

Государство сможет вернуть 20 млн евро из суммы, вложенной в металлургический комбинат «KVV Liepаjas metalurgs», и это примерно треть всей суммы, вложенной государством, заявил в передаче Латвийского радио «В точке пересечения» премьер-министр Марис Кучинскис.

Эту сумму планируется вернуть с предстоящего аукциона по продаже имущества «KVV Liepаjas metalurgs».

Кучинскис допускает, что на аукцион подадут заявки те претенденты, которые намерены «что-то делать», а не резать оборудование на металлолом. В то же время нельзя ожидать возрождения металлургической отрасли в том масштабе, в каком она существовала в свое время в Лиепае.

Кучинскис выразил надежду, что после аукциона территория завода не превратится «во вторую Каросту» в Лиепае.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs» Гунтар Корис принял решение продать имущество комбината на нескольких аукционах по частям, так как ни один из претендентов на покупку не выполнил требования обеспеченных кредиторов.