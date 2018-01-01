"Не надо кричать на торговцев: «Что у вас за цены такие!»

Руководитель Центра развития сельскохозяйственного рынка Латвии Ингуна Гулбе считает, что в латвийском обществе отношение к торговцам не самое лучше. Считается, что торговцы завышают стоимость товаров, поэтому в Латвии так все дорого. Однако и покупатели должны понять: торговцы не обязаны продавать в магазинах товар по той цене, которая устраивает только покупателя.

«Почему-то априори считается, что торговец - он плохой, и хочет на потребителях заработать, - считает она. - Надо понять, что торговля - это точно такой же бизнес, как и любой другой. И целью этого бизнеса является получение прибыли. Часто мы про торговцев говорим: «Вот же кошмар какой! Что за цены!» Но это же свободный рынок в конце концов! Торговцы имеют право устанавливать цену на свой товар такую, какую они считают нужным. А покупатель, когда приобретает товар, фактически соглашается с этой ценой. Мы в Латвии не регулируем цены. Если мы начнем это делать на какие-то отдельные продукты, то в конце концов мы придем к регулированию в других сферах».

Гулбе считает, что торговцам в Латвии надо улучшать свой имидж. И лучше всего сделать это, честно донося сниженный налог на добавленную стоимость на фрукты и овощи до покупателя. А не пытаться на нем заработать. «Это намного лучше, чем рекламировать себя в каких-то роликах о том, что мы самые лучшие,- поясняет она. - С помощью такого подхода можно уверить покупателей в своей честности, и покупатель отплатит свой лояльностью».

Также Гулбе прокомментировала приход немецкой розничной сети Lidl в Латвию. По ее словам, это хорошо для производителей, так как у них будет еще один магазин для поставок в него продукции. Что касается простых покупателей, то очевидно, что вхождение Lild не будет мотивировать другие торговые сети держать высокие цены на продукцию. «Если у Lidl основные группы товаров будут дешевле, то Maxima и Rimi придется думать, что еще оптимизировать в свой работе, как снизить свои издержки, может быть вообще отказаться от касс с работниками».