Из-за роста акциза топливо в январе покупали меньше

Данных за январь пока нет, сообщил председатель совета Латвийской ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевскис, отвечая на вопрос о том, повлиял ли рост акциза с 1 января на объемы торговли. В то же время понятно, что люди, которые хотели более дешевого топлива, закупили его в конце декабря, поэтому меньше покупали в январе.

На вопрос о том, какие еще факторы в этом году могут повлиять на цены топлива, О. Карчевскис отвечает, что топливная отрасль ждет, когда будут приняты правила Кабинета министров о пошлине на государственный резерв нефтепродуктов, но цены в результате повысятся лишь не десятые доли евроцента. Основным фактором, влияющим на цены топлива, будут изменения цен нефти на мировом рынке, которые в последние месяцы растут.

Как и прогнозировалось, в результате повышения акциза цена бензина 95-й марки с 1 января выросла в среднем на 4,8 цента за литр, а дизельного топлива - на 3,8 цента, включая НДС. Как рассказал руководитель отдела продаж AS Virši-A Арнис Андрианов, автоводители старались залить полные баки автомобилей в последние дни декабря, когда в силе еще была прежняя ставка акцизного налога, поэтому в начале января объемы продаж в секторе частных лиц были меньше. Кроме того, в прошлом году из-за более высокой ставки акциза в Эстонии на латвийских АЗС регулярно заправлялись следующие в соседнюю страну водители, а теперь они предпочитают заправляться в Литве. Также чаще в Литве заправляются и латвийские грузоперевозчики.