Объем выданных ипотечных кредитов в прошлом году немного уменьшился

Домашним хозяйствам на приобретение жилья в прошлом году были выданы кредиты на сумму 4,363 млрд евро, что на 1,1% или 49 млн евро меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Остаток ипотечных кредитов для домашних хозяйств со сроком погашения до одного года по сравнению с 2016 годом увеличился на 22,3% или 16,2 млн евро и составил 88,8 млн евро.

Остаток кредитов со сроком погашения от одного до пяти лет в конце 2017 года составил 58,9 млн евро, что на 29,5% или 24,6 млн евро меньше, остаток кредитов со сроком погашения более пяти лет - 4,215 млрд евро, что на 1% или 40,7 млн евро меньше, чем в конце прошлого года.

В конце 2017 года 96,6% выданных домашним хозяйствам ипотечных кредитов были со сроком погашения более пяти лет, 2% - до одного года, 1,4% - от одного до пяти лет.