В Белоруссии за взятку судят бывшего сотрудника TIETO Latvia

В Белоруссии на скамью подсудимых попал сотрудник латвийского филиала скандинавской компании TIETO. Как сообщает передача Nekā personīga (TV3), он давал взятки высшим должностным лицам, чтобы те выбирали услуги компании. Фирма от деятельности своего бывшего сотрудника открещивается и обещает провести внутреннее расследование.

Как отмечает передача, в Белоруссии не работают классические экономические принципы торговли. За крупными предприятиями и банковской системой тщательно следит государство. Однако это не помогает избегать громких коррупционных скандалов. Так в 2016 году была арестована почти вся верхушка некогда крупнейшего банка страны Belarusbank. Уже во время допроса все признались, что брали взятки.

В сентябре прошлого года на скамье подсудимых оказались первые подозреваемые — заместитель главы банка Геннадий Господариков и некий глава одного из департаментов. За взятку в размере 685 000 долларов США им дали 7,5 и 9 лет колонии строгого режима.

В октябре на 8 лет осудили исполнительного директора Belarusbank. Он получил взятку в размере 94 000 долларов. Тогда было неясно, кто дал взятку и за что она была дана.

Ясность внес суд, который начался в январе этого года. По нему проходят еще два участника коррупционного скандала. Один из них — гражданин Латвии. Он работал в IT-компании TIETO Latvija, которая является дочерней фирмой компании Финляндии. Фирма разрабатывает различные компьютерные программы, информационные системы, которые в своей работе используют банки и различные предприятия по всему миру. Год назад латвийская фирма даже ввела платформу быстрых платежей для банков в Кении.

В 2010 году руководство фирмы публично отказалось от планов завоевания российского рынка, сосредоточившись на рынке Белоруссии. И именно тогда начались события, которые стали основой судебного процесса в Минске, сообщает TV3.

Согласно материалам дела, подозреваемые — глава отдела продаж TIETO Latvija Никита Мельников. Второй — Геннадий Зубарев, который управлял ОАО «Банковский процессинговый центр». Этот орган создали банки Белоруссии. Его задачей было централизованно следить за различными закупками и сделками, которые заключали банки. Зубарев был тем, что давал взятки представителям коммерческих банков, чтобы те закупали услуги, программы и оборудование у конкретных предприятий.

Озвученные прокурором на процессе материалы раскрыли и схему взяточничества. Зубарев в 2011 году в Ригу, где его ожидал Мельников. Как 4 дня назад сказал Зубарев, от компании TIETO Latvija он получил предложение, от которого не смог отказаться.

Банкира отвели в один из коммерческих банков, где на его счет оформили оффшорную компанию в Шотландии. «На бумаге» с этой фирмой у TIETO Latvija был заключен договор о консультациях. Мельников пересылал белорусскому партнеру по почте документы за как бы оказанные услуги. Зубарев их распечатывал, подписывал и лично отдавал Мельникову в Минске или Риге.

Таким образом Зубарев получил от Мельникова взяток на 2 млн 262 тыс. 335 евро. Объем взяток достиг 20% от объема всех сделок. Зубарев на полученные деньги купил Mercedes и дом в Венгрии неподалеку от озера Балатон.

Сотрудник TIETO Latvija Мельников на суде рассказал, что в фирме работал с 2006 года. В 2010 году познакомился с Зубаревым. Согласно записи в социальных сетях, тогда Мельников был исполнительным директором по продажам в латвийской фирме.

По сообщениям местной газеты BelGazet,

вряд ли 32-летний менеджер по продажам мог заплатить 2,2 млн евро взяток из своего кармана.

Без ответа остается вопрос и о том, как этому сотруднику удалось добиться, что бухгалтерия крупной международной компании регулярно совершала внушительную оплату на счет фирмы белорусского банкира за фиктивные услуги.

Сотруднику TIETO грозит заключение сроком на 2-7 лет. Смягчающим условием суд считает то, что на его попечение двое маленьких детей. Еще во время следствия оба признали свою вину.

В TIETO Latvia до этой недели молчали и публично не высказывались о том, что их сотрудник с 2016 года находится в белорусской тюрьме и замешан в коррупционном скандале. Только после того, как об этом начали писать в белорусской прессе, фирмы в среду выпустила пресс-релиз. В нем сказано, что обвиняемый больше не их сотрудник, у фирмы нет никакой связи со взятками. И что TIETO проведут собственное внутреннее расследование.

На место Мельникова в Риге лишь пару месяцев назад была назначена новый председатель правления Валерия Варна. Она от интервью отказалась и утверждает, что о скандале в Белоруссии ничего не знает. Об этом может давать комментарии только руководство концерна в Финляндии.

Передача Nekā Parsonīga обратилась в Генеральную прокуратуру Латвии и Госполицию с просьбой пояснить, какие следственные действия проводились в связи с коррупцией в Латвии. В обоих учреждениях от комментариев отказались.

Посольство Латвии в Белоруссии следило за задержанием Никиты Мельникова, но ход дела не комментирует.

Согласно базе данных Бюро по надзору за закупками, компания Tieto Latvija активно принимала участие в государственных и муниципальных закупках в Латвии. С 20015 года фирма выиграла как минимум 35 конкурсах. Сумма заключенных договоров — 4 млн 764 тыс. 948 евро.

Валерий Козлов, чье общество способствует бизнес-связям между Латвией и Белоруссией, утверждает, что он никогда в Белоруссии не сталкивался с намеками платить взятки. Описывая скандал с TIETO Latvija, он сравнил его с другими похожими случаями. Как автопроизводитель Mercedes в Латвии и других странах за взятку получал доступ к объемным закупкам. Или как, например, скандинавская фирма Telia в Узбекистане за несостоявшиеся консультации и сделки заплатила семье главы страны 275 млн долларов. Telia свою вину признала и в сентябре прошлого года обязалась выплатить 806 млн евро в качестве суммы выравнивания, чтобы следователи США, Швеции и Нидерландов прекратили свои расследования.

По сообщениям Бюро по надзору за закупками, за последние месяцы латвийская компания TIETO заключила три крупные сделки с Государственным бюро по контролю за строительством почти на 2 млн евро (1 931 505 евро). В ноябре АО «Augstsprieguma tīkls» почти за полмиллиона евро (490 938 евро) купило у Tieto Latvija услуги по созданию информационной системы. В обеих конторах TV3 сказали, что ничего не слышали о суде в Белоруссии. Однако эти новости не повлияют на ход закупки. Закон заставляет проверять только членов правления. Это перед закупками было сделано.