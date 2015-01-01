Rīgas siltums начал массово увольнять сотрудников

«В целом будут уволены 170 сотрудников — сначала 53, потом еще 119 человек, не скрывает представитель предприятия Агнесе Бушта.

В 2015 году Госконтроль провел ревизию в муниципальном ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), указав провести конкурс для определения фирмы, которая будет технически обслуживать внутренние теплосистемы. Предложения подали несколько фирм, но заявка Rīgas siltums рассмотрена не была, потому что была неправильно подана. «Были три претендента, которые подали свои предложения. К сожалению предложение Rīgas siltums не отвечало требованиям положения конкурса, у нас не было возможности заключить договор с Rīgas siltums», - указал представитель RNP Крист Лейшкалнс.

Специалисты Rīgas siltums — лучшие в своей области, поскольку их готовили в учебном центре предприятия. За 20 лет работы в фирме накопилась существенная материально-техническая база, есть мастерские, оборудованные машины и техника для устранения аварий, однако несмотря на это, договор с Rīgas siltums не будет заключен, отмечает «LNT Ziņas». «То, что мы можем это сделать лучше всех, мы уверены, но если RNP выбрали другую компанию, значит они уверены, что те смогут обеспечить качество», - отметила представитель Rīgas siltums. В то же время в RNP уверены, что новый партнер будет работать не хуже предыдущего и клиенты в этом случае будут довольны.

Услуги теперь будут стоить на 17% дешевле и это почувствует большая часть клиентов.

Увольняемые сотрудники Rīgas siltums не хотят говорить, но их представитель сообщил, что фирма Siltumserviss Rīga, с которой заключен договор, жертвует деньги одной из ведущих политических сил самоуправления. «Там под этим политика, мы видим только верхушку айсберга, на самом деле у сделки видна явная коррупция, поскольку Rīgas siltums — госпредприятие, которое выплачивает доход в Государственную кассу. Но в ходе конкурса государство проиграло частной компании», - указал представитель уволенных сотрудников Rīgas siltums Олег Герасимов.

Договор заключен на 5 лет, и у RNP нет оснований ни оспорить его выполнение, ни привлечь нового партнера. В то же время Rīgas siltums оказывает поддержку уволенным сотрудникам в поиске нового работодателя.